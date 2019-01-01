اتحاد جدة يفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف وديًا

اتحاد جدة يستعد للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق اتحاد جدة السعودي الفوز على نظيره ليدز يونايتد، وديًا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المعسكر المقام حاليًا في مدينة مانشستر في إنجلترا.

ويسعى الاتحاد لبداية مثالية في الدوري السعودي بالموسم المقبل، تفاديًا لما حدث الموسم الماضي بعد أن كان مهددًا بالهبوط.

بدأ الاتحاد المباراة سريعًا بإحراز الهدف الأول عن طريق رومارينهو في الدقيقة 4، ليباغت ليدز ويأخذ المبادرة في اللقاء.

وفي الدقيقة 19 تمكن عبدالرحمن العبود من إضافة الهدف الثاني لاتحاد جدة، ليعزز تقدم فريقه، وأضاف بريجوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 30.

قلص ليدز الفارق في الدقيقة 35 بعد إحراز الهدف الأول له، لينتهي الشوط الأول من المباراة بين اتحاد جدة وليدز بتقدم العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة 26 من أحداثه أحرز ليدز الهدف الثاني ليقلص الفارق إلى هدف واحد فقط، وتشتعل المباراة بين الفريقين.

وجاء الهدف الرابع لاتحاد جدة في الدقيقة 43 من الشوط الثاني عن طريق خيمينيز، ليحقق العميد فوزًا وديًا على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين.