اتحاد جدة يسعى لتأمين رومارينيو

الاتحاد يسعى لتجديد عقد رومارينيو

تسعى إدارة اتحاد جدة السعودي تأمين لاعبها البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الذي قدم مستويات أكثر من رائعة خلال الفترة الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر رومارينيو في أكثر من مباراة مع اتحاد جدة ولعب دور المنقذ خلال اللقاء وتمكن من حسم نقاطها لصالح العميد رغم تراجع أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة من جميع البطولات التي يشارك بها الاتحاد.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد يسعى للحفاظ على خدمات رومارينيو والحصول على توقيع اللاعب على عقد يمتد لموسمين جديدين مرتديًا قميص العميد.

ويمنح الحائلي مميزات وبنود إضافية للاعب في عقده الجديد مع الاتحاد لحثه على الاستمرار وعدم التجاوب مع العروض المتوقع الحصول عليها خلال الشهر المقبل للرحيل عن العميد في يناير القادم.

وأشارت بعض التقارير خلال الساعات القليلة المقبلة، رغبة الهلال في إغراء اللاعب والحصول على خدماته خلال يناير المقبل، وأيضًا كورينثيانز البرازيلي الذي يرغب في تدعيم فريقه بمهاجم قوي.

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وسجل رومارينيو في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 6 أهداف بعد مرور 9 جولات من البطولة التي تشهد منافسة قوية بين جميع الأندية كما هو الحال في أخر المواسم.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط بعد مرور 9 جولات حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعرض لـ6 هزائم.