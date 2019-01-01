اتحاد جدة يسعى لاستعادة كهربا

كهربا من أبرز المحترفين في اتحاد جدة خلال السنوات الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن اتحاد جدة السعودي يسعى لاستعادة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان كهربا قد قضى فترة مميزة مع اتحاد جدة لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة بالدوري السعودي جعلته من أبرز اللاعبين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن الزمالك يرحب بفكرة رحيل كهربا عن الفريق خلال المرحلة المقبلة والحصول على مقابل مادي قوي.

وأضافت التقارير أن الاتحاد قد يدفع مبلغ كبير من أجل تدعيم الفريق بكهربا خاصًة وأنه يمتلك الكثير في قلوب جماهير العميد بالسعودية.

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وكشفت التقارير أن اللاعب يضغط في الوقت الحالي على مجلس الزمالك من أجل الموافقة على رحيله والانضمام لاتحاد جدة سواء كان بالإعارة أو الرحيل النهائي.