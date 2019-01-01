اتحاد جدة يحصل على توقيع العمار

اتحاد جدة يسعى لتدعيم الفريق بقوة استعدادًا للنصف الثاني من الموسم

فيسبوك تويتر عبده الليثي

حصل نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة لؤي الناظر، على توقيع عبدالله العمار ليدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى اتحاد جدة لتدعيم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للخروج من دائرة الهبوط في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد حصل على توقيع عبدالله العمار، ظهير أيسر الفتح، لمدة موسمين ونصف. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وقدم العمار أداء مميز في الفترة الأخيرة، مما جعل نادي اتحاد جدة يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مركز الظهير الأيسر أكبر ما يشغل الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لاتحاد جدة، لمساعدة الفريق من دائرة النتائج السيئة.