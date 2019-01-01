اتحاد جدة يثبت مكافآت كبيرة لتحفيز اللاعبين

اتحاد جدة يسعى لتحقيق الانتصارات خلال المباريات المقبلة في جميع البطولات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة في طريقه لتثبيت مكافأة الفريق بعد تحقيق أي انتصار.

وكان اتحاد جدة قد حقق الانتصارات في أخر مباريات بمسابقات الدوري السعودي والبطولة العربية وتعادل سلبي في دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية "السعودية، أن كان مقترحًا من مروان داكوستا وفواز القرني بتثبيت المكافآة وسيكون قيمتها أفضل.

وجاء اقتراح اللاعبين من أجل تحفيز الفريق ككل على تحقيق الانتصارات خلال المباريات المقبلة من البطولات المختلفة التي يشارك بها الاتحاد.

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وأشارت التقارير أن المكافآة تزيد أكثر من 200 % عن ما حصل عليه اللاعبين عقب الفوز على الرائد في الجولة الأولى وهم 3000 آلاف ريال.

وستضع إدارة النادي آليه لصرف مكافآت اللاعبين في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال خلال الفترة المقبلة.