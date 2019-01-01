الاتحاد يُعلن حل الخلاف الخاص بدا كوستا مع باشاك شهير

القضية أغلقت تمامًا حسبما أعلن الفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اتحاد جدة السعودي انتهاء الخلاف مع باشاك شهير حول صفقة انتقال المدافع المغربي مروان دا كوستا.

وكان النادي التركي قد تقدم بشكوى لدى الفيفا ضد الفريق السعودي لتأخره في سداد الدفعات المستحقة عليه خلال شهري مارس ويونيو 2019 ضمن المقابل المتفق عليه لانتقال دا كوستا.

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وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا ظهر عبر حسابه الرسمي على تويتر أكد خلاله تلقيه إشعارًا من الفيفا بضرورة غلق ملف الشكوى المقدمة من باشاك شهير.

وأوضح البيان إن إدارة النادي بادرت على الفور بالتحرك ودراسة الشكوى قانونيًا ومن ثم تسديد الدفعات المستحقة بالكامل مع غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد.

وبهذا يكون النادي السعودي قد سدد كامل مبلغ انتقال دا كوستا المتفق عليه مع النادي التركي، ليُغلق ذلك الملف نهائيًا حرصًا على تجنيب النادي أي تبعات قانونية.