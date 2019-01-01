الاتحاد يحقق انتصارًا صعبًا على الرائد بافتتاح مشواره بالدوري السعودي
حقق فريق نادي الاتحاد الفوز على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
تقدم لفريق الاتحاد اللاعب اليكساندر بريوفيتش بالدقيقة 11 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها على يمين حارس الرائد.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 23, 2019
هدف #الاتحاد الأول سجله اللاعب اليكسندر بريوفيتش (من ركلة جزاء) في الدقيقة 11#الاتحاد_الرائد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/8MjvjjY2dP
وسجل محمد السهلي هدف التعادل للرائد بالدقيقة 30، بعد عرضية من الجهة اليمنى، ليضعها من لمسة واحدة في المرمى.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 23, 2019
هدف #الرائد الأول سجله اللاعب محمد السهلي في الدقيقة 30#الاتحاد_الرائد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/SIto7enNs7
وأضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 56، وذلك بعد عرضية من الجهة اليمنى، ليسددها المهاجم في مرمى الرائد.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 23, 2019
هدف #الاتحاد الثاني سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 56#الاتحاد_الرائد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/8lDxwcQCFH
وحاول فريق الرائد تعديل النتيجة، حيث استحوذ لاعبيه على الكرة من أجل إحراز هدف، ولكن تماسك فريق الاتحاد الدفاعي كان عائقًا أمامه.
وتمكن رومارينيو من تسجيل الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد مجهود من هارون كمارا.
وبذلك يحصد الاتحاد أول 3 نقاط في الدوري السعودي هذا الموسم، بينما لم يحصل الرائد على أي نقاط.