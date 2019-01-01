الاتحاد يحقق انتصارًا صعبًا على الرائد بافتتاح مشواره بالدوري السعودي

الاتحاد يفوز على الرائد بثلاثة أهداف لهدف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الاتحاد الفوز على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تقدم لفريق الاتحاد اللاعب اليكساندر بريوفيتش بالدقيقة 11 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها على يمين حارس الرائد.

وسجل محمد السهلي هدف التعادل للرائد بالدقيقة 30، بعد عرضية من الجهة اليمنى، ليضعها من لمسة واحدة في المرمى.

وأضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 56، وذلك بعد عرضية من الجهة اليمنى، ليسددها المهاجم في مرمى الرائد.

وحاول فريق الرائد تعديل النتيجة، حيث استحوذ لاعبيه على الكرة من أجل إحراز هدف، ولكن تماسك فريق الاتحاد الدفاعي كان عائقًا أمامه.

وتمكن رومارينيو من تسجيل الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد مجهود من هارون كمارا.

وبذلك يحصد الاتحاد أول 3 نقاط في الدوري السعودي هذا الموسم، بينما لم يحصل الرائد على أي نقاط.