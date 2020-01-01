أخبار اتحاد جدة | خطوات التجهيز للموسم الجديد ورحيل الأحمدي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 9 إبريل

مازالت خطط اتحاد جدة للموسم القادم خاصة فيما يخص اللاعبين القادمين والراحلين تتصدر عناوين الأخبار الخاصة بالفريق.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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كاريلي يبدأ أولى خطوات تجهيز الاتحاد للموسم الجديد

قرر المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الاتحاد، دراسة عدة خيارات خلال الفترة المُقبلة من أجل تواجدها رفقة الفريق. ( طالع التفاصيل )

هل يرحل الأحمدي؟

أوضح المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب العميد، أن عودته للعب في هولندا أمر مطروح، موضحًا أنه يريد أن ينهي مسيرته في أحد فرقه القديمة.

وأشار المغربي في تصريحاته للصحافة الهولندية أنه لا يزال قادرًا على اللعب لموسم آخر، منتظرًا انتهاء أزمة كورونا لحسم موقفه.

رودريجيز على رادار بورتو

أشارت تقارير صحفية تركية أن نادي بورتو البرتغالي يرغب في التعاقد مع جاري رودريجيز؛ لاعب الاتحاد المعار إلى فنربخشه التركي.