داكوستا والأحمدي ينضمان لمعسكر الاتحاد في دبي

لاعبا المغرب أنهيا العطلة الصيفية الخاصة بهما

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الثنائي كريم الأحمدي ومروان داكوستا للانضمام لتدريبات فريقهما اتحاد جدة السعودي، بعد نهاية العطلة الصيفية التي حصل عليها اللاعبان نتيجة لعبهما مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا.

ويتواجد الاتحاد حاليًا في مدينة مانشستر الإنجليزية حيث يُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد، وسيلعب وديًا أمام ليدز يونايتد ثم يتوجه بعدها للإمارات ليستأنف تدريباته هناك استعدادًا لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني في الخامس من أغسطس القادم ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ابنه: دياز قريب من العودة للتدريب في السعودية

ومن المقرر أن ينضم الثنائي داكوستا والأحمدي لتدريبات الاتحاد حين يصل الإمارات، ليُصبحا جاهزين لخوض اللقاء الآسيوي، وإن ربما يُفضل المدرب خوسيه سييرا تأجيل الدفع بهما لموقعة الإياب يوم الـ12 من أغسطس المقبل.

يُذكر أن هارون كمارا مهاجم العميد الجديد بدأ تدريباته الجماعية مع زملائه الجدد يوم أمس في مانشستر، وقد جهز له اللاعبون احتفالية خاصة بمناسبه ارتدائه قميص الفريق قادمًا من القادسية في صفقة كلفت الاتحاد ما يقرب من 25 مليون ريال سعودي.