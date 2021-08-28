اتحاد الكرة يُعلن موقف صلاح والنني النهائي من مباراتي أنجولا والجابون

مصر تُواجه أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

كشفت صحيفة الوطن المصرية نقلًا عن مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم المصري الموقف النهائي للثنائي، محمد صلاح ومحمد النني، من مواجهتي أنجولا والجابون ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

المنتخب المصري سيُواجه نظيره الأنجولي يوم 1 سبتمبر القادم وبعد 4 أيام سيلعب ضد الجابون، وقد استدعى مديره الفني حسام البدري ثنائي ليفربول وآرسنال للمعسكر ضمن قائمة تضم 27 لاعبًا.

ما القصة، ولماذا تُواجه مصر صعوبات في استدعاء صلاح والنني؟

رفض ناديي ليفربول وآرسنال السماح لصلاح والنني بالسفر إلى مصر والانضمام لمعسكر المنتخب نظرًا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المتبعة في إنجلترا، والتي ستُلزم اللاعبين بقضاء فترة عزل صحي تصل إلى 10 أيام بعد العودة إلى إنجلترا مما سيُبعدهما عن عدد من المباريات.

اتحاد كرة القدم المصري دخل في محادثات مع نظيره الدولي والناديين الإنجليزيين لمحاولة الوصول إلى حل يسمح بتواجد صلاح والنني مع المنتخب في مباراتي أنجولا والجابون.

ما هو الموقف النهائي لصلاح والنني من مباراتي أنجولا والجابون؟

صحيفة الوطن نقلت عن مصدر مسؤول في الاتحاد تأكيده غياب اللاعبين عن مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون، لإصرار ليفربول وآرسنال على موقفهما الرافض لسفر اللاعبين.

إذ قال "ليفربول وآرسنال رفضا منح الثنائي استثناءً للحضور إلى القاهرة أو السفر إلى الجابون، بسبب القيود المفروضة هناك على خلفية فيروس كورونا".

أضاف "صلاح والنني لم يكن لديهما مانع في التواجد مع منتخب مصر أمام أنجولا والجابون، لكنهما في نفس الوقت لا يملكان رفاهية الاعتراض على قرارات ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، ونتمنى أن تحدث تطورات جديدة من المسؤولين في إنجلترا، حتى يتمكن نجما الكرة المصرية من المشاركة مع الفراعنة في باقي مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال".

من هم اللاعبون المستدعون لتمثيل مصر أمام أنجولا والجابون؟

الجهاز الفني أعلن قائمة من 27 لاعبًا، تضم بجانب النني وصلاح كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل.

الدفاع: أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر.

الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة ومحمد صلاح ومحمد النني.

الهجوم: صلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا.

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