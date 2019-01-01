اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري المصري بعد أمم إفريقيا.. ويحدد موعد القمة

أزمة قوية تضرب اتحاد الكرة المصري بسبب الدوري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي سوف تستكمل بعد أمم إفريقيا التي ستنطلق الشهر الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة قوية بين الأهلي واتحاد الكرة المصري بسبب رغبة الأول في استكمال البطولة قبل بطولة إفريقيا.

وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المنافسات، حيث تستضيفها مصر.

وكشف اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات الزمالك والتي ستقام أمام الجونة يوم 23 يوليو على ستاد الجونة، وأمام الإسماعيلي يوم 26 في بتروسبورت، قبل لقاء الأهلي يوم 30 يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

وحدد اتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب يوم 26 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأيضًا تم الكشف عن مباريات كأس مصر التي ستقام في أواخر شهر أغسطس وبداية سبتمبر المقبل والمواعيد جاءت كالتالي:

وأوضح اتحاد الكرة سبب عدم استكمال بطولة الدوري قبل أمم إفريقيا (طالع البيان)