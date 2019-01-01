اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمته مع السعيد

السعيد قدم مستوى مميز مع بيراميدز في المباراتين السابقتين

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، يدرس في الوقت الحالي عدم تصعيد أزمة الأهلي وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز إلى فيفا.

وطالب الأهلي خطاب رسمي الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، وهو ما ينص عليه عقد اللاعب عند رحيله عن الأهلي، بحصول القلعة الحمراء على المبلغ حال بيعه لأي ناد أخر داخل مصر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن اتحاد الكرة قد يصرف النظر عن تصعيد الأزمة للاتحاد الدولي لكرة القدم. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأشارت التقارير أن ليس للأهلي حق في الحصول على مليوني دولار، لأن السعيد رحل عن فريقه السعودي بعد فسخ العقد وليس بيعًا بين الناديين.

واستند اتحاد الكرة على إرسال فيفا البطاقة الدولية للسعيد لبيراميدز فور التعاقد معه، ولم يرفض ذلك وهو ما يدعم موقف اللاعب.

وكان السعيد قد سجل هدف وصنع الأخر في مرمى الأهلي، بقميص بيراميدز في أول مبارياته بالدوري المصري الممتاز بعد عودته من أهلي جدة.

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