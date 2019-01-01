اتحاد الكرة يستعين بلائحة "لاليجا" لإنجاح الدوري المصري

الدوري المصري عانى من كثير الأزمات خلال الموسم الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اجتمع أحمد شوبير؛ نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مع جيلرمو هيريتيا؛ مدير رابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط "لاليجا"، بمقر الجبلاية، في إطار الاستعدادات للموسم المقبل 2019-2020.

الدوري المصري الممتاز من المنتظر أن يستكمل مبارياته عقب نهائية كأس أمم أفريقيا 2019 في 19 من يوليو المقبل، على أن ينتهي في أغسطس المقبل.

وحضر الاجتماع كلًا من ثروت سويلم؛ المدير التنفيذي للجبلاية، وعلاء عبد العزيز؛ نائب المدير التنفيذي، ومحمد زاهر؛ مدير التسويق بالاتحاد، بجانب خوان فيرنانديز؛ مفوض الرابطة في مصر، وأحمد شريف؛ خبير اللوائح.

وشهد الاجتماع عرض ملخص لائحة الدوري الإسباني فيما يتعلق بتنظيم المباريات والعقوبات وحقوق البث، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الارتباطات الخارجية والمباريات المؤجلة.

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الاجتماع يهدف إلى الاستفادة من التجربة الإسبانية في رفع قيمة الدوري المصري تسويقيًا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الدوري المصري عانى من عديد الأزمات خلال الموسم الجاري، والتي كان آخرها تهديد الأهلي باللجوء للاتحاد الدولي "فيفا" والمحكمة الرياضية، حال استكمال المسابقة بعد كان 2019.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب بـ74 نقطة من 32 مباراة، ويحل بيراميدز ثانيًا بـ70 نقطة من 34 لقاء، ثم الزمالك بـ68 نقطة من 31 مباراة.