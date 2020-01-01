اتحاد الكرة يخطر الزمالك بتغريمه 400 ألف دولار لصالح فيريرا

الزمالك يطعن على قرار الاتحاد الدولي بتغريمه 400 ألف دولار.

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من اتحاد الكرة المصري، بتغريمه مبلغ 400 ألف دولار، لصالح المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

وكان فيريرا رحل عن نادي الزمالك عام 2015، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من شهر، وهو ما دفعه للرحيل لتدريب فريق السد القطري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الزمالك قدم طعنًا ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بأنهم وضعوا مستحقات فيريرا في حساب بنكي باسمه بالفعل، ولكن فيريرا هرب قبل استلام المقابل المادي.

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وقاد فيريرا فريق نادي الزمالك، للتتويج ببطولتي الدوري المصري والكأس، وكان الفريق قريبًا من الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل الخروج على يد النجم الساحلي التونسي.

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ورحل فيريرا عن فريق الزمالك، ليقود فريق السد القطري للتتويج ببطولتي الدوري والكأس هناك، ليعلن رحيله بسبب ظروف صحية، مفضلًا الابتعاد عن عالم التدريب.

ويقود الزمالك حاليًا المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي قاده للتتويج ببطولتي كأسي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي بالترتيب.