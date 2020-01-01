الدوري المصري الممتاز

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بالموعد النهائي لـ قمة الدوري

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اتحاد الكرة يؤكد على الأهلي والزمالك إقامة قمة الدوري في موعدها.

أرسل اتحاد الكرة المصري، خطابين رسميين إلى ناديي الأهلي والزمالك، بالموعد النهائي لمباراة القمة التي ستجمع بينهما، والمؤجلة من الأسبوع الرابع، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تقدم بطلب إلى اتحاد الكرة، بتأجيل مباراته أمام الأهلي في قمة الدوري، بسبب ضغط مباريات الفريق الأبيض خلال تلك الفترة، وهو ما رفضه الاتحاد.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا، يعلن خلاله مخاطبة ناديي الأهلي والزمالك، بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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    اتحاد الكرة أكد لناديي الأهلي والزمالك، أن مباراة القمة ستقام يوم 24 فبراير الجاري، في تمام السابعة والنصف، على ملعب القاهرة الدولي.

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    ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم 20 فبراير الحالي.

    يأتي ذلك تأكيدًا من جانب اتحاد الكرة، بشأن إقامة مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في موعدها المحدد من قبل.

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