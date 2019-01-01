اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتجديد التراخيص للمشاركة بالبطولات الإفريقية

اتحاد الكرة يطلب من الأندية تجديد التراخيص

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أرسل اتحاد الكرة المصري، خطابًا رسميًا لأندية الدوري الممتاز، من أجل التأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لهم كشرط أساسي من أجل تجديدها.

اتحاد الكرة يمنح جميع الأندية هذه التراخيص، من أجل المشاركة في البطولات الإفريقية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية.

خطاب اتحاد الكرة مستندًا على المادة 9-1 الخاصة بالمعايير، بالإضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص.

بعد بيان اتحاد الكرة.. إليكم القصة كاملة📋

أزمة استبدال مباراة الأهلي وبيراميدز من البداية

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الإقرار الموقع من قبل الأندية، ينص على الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة مسابقتي الدوري وكأس مصر.

القصة كاملة - أزمة استبدال مباراة الأهلي وبيراميدز من البداية

الأهلي والإسماعيلي يشاركان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما يلعب الزمالك في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعد خروج المصري البورسعيدي.