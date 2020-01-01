الدوري الإنجليزي الممتاز

اتحاد الكرة يجتمع مع صلاح ويهنأه على الفوز أمام مانشستر يونايتد

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Getty Images
صلاح سجل هدفاً اليوم لفريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

اجتمع عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المصري، مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم بعد فوز الريدز على مانشستر يونايتد.

وساهم صلاح في فوز فريقه على الشياطين الحمر، بهدفين دون رد لحساب مباريات الجولة الـ 23 من البريميرليج.

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مباراة الليلة، شهدت تسجيل صلاح أول أهدافه في مرمى الشياطين الحمر، عندما سجل الهدف الثاني للريدز في الوقت القاتل من اللقاء.

وهنأ الجنايني صلاح على هدفه الرائع خلال الاجتماع، واطمأن على حالته الفنية والبدنية، مشدداً على حرص الاتحاد المصري بمتابعة نجمه الكبير.

ويحتل محمد صلاح المركز الخامس، في ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفاً، وصدارة هدافي الريدز بالتساوي مع زميله ساديو ماني.

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جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب الملاحقين، مع وجود مباراة مؤجلة للريدز.

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