اتحاد الكرة يتجاهل بيان الأهلي ويعلن طاقم حكام مواجهة الجونة

اتحاد الكرة المصري يعلن حكام مباريات الجولة الخامسة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، أطقم حكام مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويعترض الأهلي على خوض مواجهة الجونة، إلا بعد لعب لقاء القمة أمام الزمالك الذي تأجل مؤخرًا لأجل غير مسمى لأسباب أمنية.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم الأحد، عن اسم طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة، ليكون دليلًا على إقامة لقاء الأهلي والجونة في موعدها.

وأسندت لجنة الحكام المباراة لسعيد حمزة كحكم ساحة ويساعده كلًا من يوسف البساطي وأحمد ساهر، بينما شريف حسن حكمًا رابعًا.

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وينتظر اتحاد الكرة بذلك موقف الأهلي من خوض اللقاء من عدمه بسبب موقفه الذي أعلنه في البيان الرسمي خلال الأيام الماضية.

وفي حالة عدم تأجيل لقاء الأهلي والجونة، وإقامته في موعده وامتناع أحد الطرفين، فسيتم خصم ثلاثة نقاط من الفريقين.