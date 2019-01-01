اتحاد الكرة: هناك مرونة من الزمالك وبيراميدز بشأن استكمال الدوري

بعد موقف الزمالك وبيراميدز الرافض لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أنه تم الاستقرار على تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بوضع دراسة للمباريات المتبقية من الدوري وكأس مصر.

جاء ذلك بعد الاجتماع بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وممثلي أندية الدوري الممتاز بالكامل، لاستكمال المسابقة المحلية.

مجاهد قال خلال تصريحات عقب الاجتماعات: "نادي وادي دجلة هو الوحيد الذي انقطع عن الاجتماع، في حين أن جميع الأندية حضرت للمساندة".

المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة تابع: "الأندية قامت بعرض كافة المشاكل، والاجتماع لم يكن متعلقًا بالأهلي والزمالك وبيراميدز فقط، وهناك استياء من توقف المسابقة بسبب المشاركات الإفريقية للأندية".

المدير الفني الأرجنتيني لـ @pyramidsfc يتحدث عن آماله في الدوري المصري هذا العام. 🗣️ pic.twitter.com/k1XqGfn7Dx — جول مصر (@goaleg) February 6, 2019

وواصل: "كثرة توقف مسابقة الدوري وعدم اللعب لفترات طويلة، له تأثير فني سلبي على الأندية التي قامت بالشكوى من هذا الأمر".

أحمد مجاهد تصريحاته قائلًا: "كان هناك اتفاقًا على كافة الأمور، واتحاد الكرة صاحب القرار النهائي، وهناك مرونة من جانب ناديي الزمالك وبيراميدز بشأن أي قرار سيتم اتخاذه".

جاء ذلك بعد ظهور العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية، بشأن المباريات المؤجلة للأهلي، ورفض الزمالك وبيراميدز استكمال مشوارهما بالدوري لحين خوض الفريق الأحمر مبارياته.