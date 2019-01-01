اتحاد الكرة يحدد موعد إرسال الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية للكاف

موسم طويل في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، إبلاغ الاتحاد الإفريقي "كاف"، بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.

وتستمر بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال العام الجاري والتي ستنتهي 19 يوليو المقبل.

وسيرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء كلًا من الزمالك والأهلي وبيراميدز، للمشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم الجديد.

وسيتم إرسال اسما الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا حيث هم الأقرب لحسم المركزين الأول والثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال اسم بيراميدز للمشاركة في بطولة الكونفدرالية في الموسم الجديد وسيتم تأجيل الاسم الثاني حتى انتهاء بطولة كأس مصر.

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وتستمر بطولة الدوري المصري في هذه الحالة إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد وصول الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية بالموسم الحالي.