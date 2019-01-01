اتحاد الكرة لن يسلم الأهلي درع الدوري في لقاء القمة

الأهلي حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن اتحاد الكرة لم يسلم درع الدوري المصري الممتاز للأهلي في لقاء القمة أمام الزمالك.

وكان الأهلي حسم لقب الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ويتبقى له مباراة حيث الفارق 5 نقاط بينه وبين الوصيف الزمالك.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن اتحاد الكرة أخطر الأهلي بعدم تسلم الدرع في لقاء القمة وسيكون التسليم في احتفالية كبرى.

وأشارت التقارير أن الاحتفالية ستكون في أحدى فنادق القاهرة، في الفترة المقبلة لإقامة حفل تسليم الدرع للأهلي بعد فوزه به للمرة 41 في تاريخه.

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ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في لقاء القمة 118، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، مساء غدًا الأحد، في تمام الثامنة في أخر مباريات الموسم.