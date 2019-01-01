اتحاد الكرة ردًا على إلغاء الهبوط في الدوري المصري: لن نغير قواعدنا

اتحاد الكرة المصري يصدر بيانًا صارمًا ينفي من خلاله أي نية للاستجابة لمطالب إلغاء الهبوط في الدوري بالموسم الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى اتحاد الكرة المصري وجود أي نية لديه من أجل الاستجابة للطلبات الحالي بإلغاء الهبوط في الموسم الجاري من بطولة الدوري.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الإلكتروني بموقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

وكتب الاتحاد: " يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه للوائح المسابقات التي يديرها وللمبدأ الراسخ بإنهاء مسابقة الدوري الممتاز على القواعد نفسها التي بدأت بها".

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🔴فى مثل هذا اليوم منذ 17 عامًا، فاز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بسداسية تاريخية تحت قيادة مدربه مانويل جوزيه.



كم كان عمرك وقتها ؟ 🤔 pic.twitter.com/PdwjG6blPh — جول مصر (@goaleg) ١٦ مايو ٢٠١٩

وأضاف:"على ذلك فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يناقش ولا يفكر في أي أمر ينتهك هذه اللوائح ، خاصة فيما يتعلق بتلك المسابقة".

واختتم: "لابد أن تنتهي المسابقة وفق القواعد المنصوص عليها والتي وافقت عليها جميع الأندية المشاركة بها، يأتي ذلك حفاظًا على قانونية المسابقة وقيمتها ومكانتها محليًا وإقليميًا".

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جدير بالذكر أن عددًا من الأندية كانت قد وقعت على عريضة تطالب اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب عدد من المخالفات التي وقعت خلال سير البطولة.