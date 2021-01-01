اتحاد الكرة: خفضنا عقوبة الشناوي حرصًا على الصالح العام قبل مونديال الأندية

اتحاد الكرة يكشف ملابسات تخفيض عقوبة محمد الشناوي

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، عن سبب قرار تخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، خلال الاجتماع الذي تم مساء يوم الأربعاء.

اتحاد الكرة أعلن قراره في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي، بتخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إلى مباراة واحدة بدلًا من 4 مباريات، وأيضًا تخفيف عقوبة محمود وادي مهاجم بيراميدز إلى 4 مباريات بدلًا من 8.

مجاهد قال خلال تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "إدارة المسابقات وصفت سلوك الشناوي بغير الرياضي تجاه الحكم، وأنه وفقًا للائحة تم توقيع العقوبة اللازمة بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه".

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رئيس اللجنة الثلاثية تابع: "يتم عرض قرار اللجان في اجتماع اللجنة من أجل اعتمادها، لأننا متواجدين بشكل يومي مع كافة اللجان داخل مقر اتحاد الكرة المصري".

وواصل: "قمنا بالاجتماع يوم الأربعاء الماضي، وحصلنا على استشارة من جانب لجنة الحكام، ووجهنا سؤالًا مباشرًا لوجيه أحمد رئيس لجنة التحكيم، وسكرتير اللجنة عزب حجاج، بشأن عقوبة الشناوي الإدارية".

أحمد مجاهد استطرد قائلًا: "الثنائي وجيه أحمد وعزب حجاج اتفقا على أنه كان لزامًا على الحكم إشهار البطاقة الصفراء في وجه حارس الأهلي، وهي البطاقة الثانية له، ومن ثم يحصل على بطاقة حمراء ويطرد".

وأردف: "رأينا أنه في حالة عدم خوض محمد الشناوي مباريات قبل التوجه للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي، قد يؤثر على مستواه، فقررنا تخفيض العقوبة، حرصًا منا على الصالح العام".

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وعن واقعة فرجاني ساسي: "تم إيقافه 6 مباريات، ويسأل عنها من كان موجودًا وقتها، اسألوني فقط عن فترتي".

واختتم مجاهد تصريحاته قائلًا: "لجنة المسابقات أصدرت قرارها قبل أن يتم عرضه على اتحاد الكرة، والذي رأى ضرورة تقليل العقوبة بعد استشارة لجنة الحكام".