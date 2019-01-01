اتحاد الكرة المصري يوجه رسالة للأندية بشأن الحكام الأجانب

مواجهات قوية في الجولات الأخيرة بالدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، رسالة قوية للأندية في الموسم الحالي خلال الجولات الأخيرة من الدوري.

ويشهد الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي خلال جولاته الأخيرة منافسة شديدة ومطالبة الأندية باستقدام حكام أجانب للمواجهات.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الاتحاد المصري طالب الأندية الراغبة في استقدام حكام أجانب بإبلاغهم بفترة كافية.

وأشارت التقارير أن الاتحاد يرغب إبلاغه قبل المباراة بأسبوع من أجل استقدام طاقم حكام يليق بالمباراة وبالدوري المصري الممتاز.

وطالب الاتحاد أيضًا سداد الأندية 25 ألف دولار من أجل استقدام طاقم حكام للمباراة الواحدة في الدوري المصري الممتاز.

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ويتنافس كلًا من الأهلي والزمالك في الموسم الحالي على لقب الدوري المصري الممتاز، وأيضًا منطقة الهبوط في البطولة تشهد تنافس قوي.