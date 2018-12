اتحاد الكرة المصري يكشف عن أولى الاستادات المرشحة لاستضافة كأس أفريقيا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، عن أولى الاستادات المرشحة لاستضافة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في يونيو من العام المقبل.

مصر كانت قد تقدمت بملفها للترشح لاستضافة البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وتتنافس مع جنوب أفريقيا هذه المرة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا لاستاد برج العرب بالإسكندرية، معددًا مميزاته والتي تضمنت سعته لـ86 ألف متفرج.

🔹ستاد برج العرب : أحد الملاعب المرشحة لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر. 🏆🇪🇬



🔹Borg El Arab Stadium: One of the candidate stadiums to host African Cup of Nations 2019 in Egypt. 🏆🇪🇬#AFCON2019 pic.twitter.com/Xj9QnOGvnN — EFA.eg (@EFA) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨