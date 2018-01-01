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تصفيات كأس أمم افريقيا

اتحاد الكرة المصري يكشف عن أولى الاستادات المرشحة لاستضافة كأس أفريقيا

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بلد الفراعنة تنافس جنوب أفريقيا على الاستضافة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، عن أولى الاستادات المرشحة لاستضافة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في يونيو من العام المقبل.

مصر كانت قد تقدمت بملفها للترشح لاستضافة البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وتتنافس مع جنوب أفريقيا هذه المرة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا لاستاد برج العرب بالإسكندرية، معددًا مميزاته والتي تضمنت سعته لـ86 ألف متفرج.

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ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" عن البلد الفائز باستضافة البطولة ما بين مصر وجنوب أفريقيا، في التاسع من يناير المقبل.

وكان كاف قد سحب التنظيم من الكاميرون، لعدم الانتهاء من الملاعب والمنشآت التي ستستضيف أحداث الكأس في الفترة المحددة.

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