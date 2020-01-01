اتحاد الكرة المصري يرد.. من البطل في حالة إلغاء الدوري الممتاز؟

تأجيل مباريات الدوري لمدة 15 يومًا

تحدث جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي ترأس اتحاد الكرة المصري في الوقت الحالي، عن مصير لقب الدوري حال إلغائه نهائيًا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أجل مباريات الدوري المصري الممتاز، لمدة 15 يومًا خوفًا من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب الكثير من البطولات حول العالم.

وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية: "اللوائح لم توضح مصير اللقب أو اسم البطل في حال إلغاء مسابقة الدوري في الموسم الحالي".

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وأضاف نائب رئيس اللجنة الخماسية: "هناك اجتماع لاتخاذ بعض القرارات والترتيبات المستقبلية، تحسبًا لأي تطور في الموقف خلال الأيام المقبلة".

وتابع جمال محمد علي: "في حالة إلغاء الدوري المصري، الأقرب أن يكون الحال كما هو عليه وأن الموسم كأن لم يكن في حال إلغاء البطولة".

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وأردف خلال تصريحاته: "نهدف لاستئناف بطولة الدوري والنشاط الكروي بشكل عام، بعد المدة المحددة بـ15 يومًا، وننتظر تطورات الموقف الحالي".

فيروس كورونا ضرب الرياضة في العالم أجمع وأجل معظم البطولات في جميع أنحاء العالم، وتفشيه في أكثر من نادي أوروبي.