اتحاد الكرة المصري يحسم موقف الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية

فاكس رسمي للكاف خلال ساعات لتحديد الأندية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويواجه الاتحاد المصري أزمة كبيرة بسبب عدم حسم المركزين الأول والثاني في الوقت الحالي من البطولة حيث يتحتم إرسال الناديين قبل نهاية يونيو الجاري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر بشكل قاطع إرسال اسم كلًا من الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت التقارير أيضًا أن كلًا من بيراميدز والمصري البورسعيدي، سيشاركان في بطولة كأس الكونفدرالية في النسخة الجديدة.

وسيتم إرسال فاكسًا رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من جانب الاتحاد المصري بأسماء الأربعة أندية.

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ومن المقرر استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، نهاية يوليو المقبل، بعد الانتهاء من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر.