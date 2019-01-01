اتحاد الكرة المصري يحدد موعد احتفاله بتأهل المنتخب الأولمبي لـ"طوكيو 2020"

احتفال كبير يقيمه الاتحاد المصري بتأهل المنتخب الأولمبي للأولمبياد

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، الترتيبات الأخيرة للاحتفال بالمنتخب الأولمبي المصري بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب الأولمبي المصري قد توج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأهل لأولمبياد طوكيو التي ستقام في الصيف المقبل.

حقق منتخب مصر الأولمبي إنجازًا على أرضه ووسط جماهيره بفوز بالبطولة، لأول مرة ليرتب الاتحاد المصري لكرة القدم احتفالًا بهم.

ويقام الاحتفال بالمنتخب الأولمبي يوم 3 يناير المقبل، تقديرًا لما بذلوه في البطولة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي ستقام في الصيف.

إقرأ أيضًا - أحمد بلال: حديثي عن مصطفى محمد كان دعابة وتم تفسيره بشكل خاطئ

وظهر المنتخب المصري بشكل مميز في البطولة التي أقيمت مؤخرًا، وأبرز اللاعبين كانوا على رأسهم رمضان صبحي ومصطفى محمد.

ويرتب المنتخب خلال المرحلة المقبلة المباريات الودية والخطة التي سوف يستعد بها لخوض دور الألعاب الأولمبية.