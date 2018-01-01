اتحاد الكرة المصري يجتمع الإثنين لمناقشة استعدادات أمم إفريقيا 2019

مصر تسعى للحصول على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا هامًا الإثنين المقبل لتنسيق مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويأتي الاجتماع في إطار الاستعداد لاستضافة تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، في حال أن قرر الكاف إسناد التنظيم لمصر.

ويسعى الاتحاد المصري للاستعداد جيدًا لاستضافة الحدث الأكبر، حيث ستغلق بعض الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ويناقش مسئولو اتحاد الكرة المواعيد الجديدة لمباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، بسبب الملاعب التي ستغلق قبل البطولة.

وأكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن من الاستحالة إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز في حال الحصول على تنظيم البطولة.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدم بشكل رسمي بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون خلال الأيام الماضية.