اتحاد الكرة المصري: مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام بدون جمهور

اتحاد الكرة المصري يؤكد على إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في موعدها دون حضور الجماهير

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد كرة القدم المصري أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام في موعدها يوم الثامن والعشرين من فبراير في دور الـ 16 من كأس مصر دون حضور الجمهور.

ومن المقرر أن يقام اللقاء المؤجل بين الزمالك والأهلي في الدوري يوم 30 مارس المقبل.

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وبرر اتحاد الكرة قرار إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز دون جمهور هو أن مباريات الكأس بشكل عام تقام دون جمهور.

وكان هناك خلاف بين إدارة الأهلي والزمالك وبيراميدز حول مواعيد المباريات المؤجلة سواء في مسابقتي الدوري والكأس.

يذكر أن مصر ستستضيف مسابقة كأس أمم أفريقيا في يونيو المقبل بعد أن سُحب تنظيم البطولة من الكاميرون.

وستكون هذه هي النسخة الأولى للبطولة التي تتكون من 24 منتخبًا.