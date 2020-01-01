اتحاد الكرة: الإمارات عرضت استضافة السوبر المصري 3 سنوات

اتحاد الكرة تلقى العرض خلال مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأخير.

كشف محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن أن منظمي مباراة كأس السوبر المصري الأخيرة، التي جمعت بين الأهلي والزمالك، تحدثوا معه لتوقيع عقد لاستضافة البطولة 3 سنوات بالإمارات.

الزمالك توج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بعد التفوق بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

فضل قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري: "القائمين على تنظيم مباراة كأس السوبر، تحدثوا معي وطلبوا توقيع عقدًا يمتد إلى 3 سنوات لاستضافة المباراة".

المزيد من الفرق

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تابع: "كل ما أشيع عن أي شيء سلبي في المباراة غير صحيح بالمرة، والأمور كانت رائعة جدًا، والتعامل كان مثاليًا حتى اللحظات الأخيرة".

أغرب واقعة بالدوري السعودي - أراد طرده الحكم فمزق له الكارت الأحمر

وتحدث فضل عن الأحداث التي حدثت في نهاية المباراة، حيث قال: "رغم وجود أحداث سيئة عقب نهاية المباراة، ولكن الأمور انتهت، وتم توقيع عقوبات على اللاعبين المخطئين".

واستضافت دولة الإمارات مباراة كأس السوبر المصري 4 مرات، توج الأهلي باللقب مرتين، والزمالك مثله.