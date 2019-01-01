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الدوري المصري الممتاز

اتحاد الكرة: الأهلي قيد 4 لاعبين للمشاركة أمام بيراميدز

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الأهلي ينتظر بطاقة رمضان صبحي لقيده

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح النادي الأهلي في قيد 4 لاعبين جدد في قائمته، قبل مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز، والمقرر لها مساء غدٍ الجمعة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي أتم قيد الرباعي صالح جمعة وجيرالدو ومحمود ومحيد ومحمد محود قبل مواجهة بيراميدز.

وأضاف موقع "فيلجول" أن القيد جاء بعد انتهاء أزمة مديونيات الأهلي لصالح اتحاد الكرة، ليتمكن من قيد الرباعي الجديد.

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الأهلي كان مدينًا لاتحاد الكرة بـ7 ملايين جنيهًا، ولم يتم قيد أي لاعب جديد، قبل سداد تلك المديونية.

وينتظر الأهلي وصول بطاقة رمضان صبحي الدولية من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، من أجل قيدة خلال الساعات المقبلة قبل لقاء بيراميدز.

ولم يستطيع بيراميدز قيد لاعبه الإكوادوري جون سيفوينتي حتى الآن، بسبب مديونية لاتحاد الكرة وصلت إلى 100 ألف جنيه.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز مساء غدٍ الجمعة، في اللقاء المؤجل من الإسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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