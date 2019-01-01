تأسيس اتحاد الأندية العالمي برئاسة ريال مدريد

منظمة جديدة تحت مظلة الاتحاد الدولي

شهد مساء الجمعة الإعلان عن تأسيس منظمة الاتحاد العالمي للأندية برعاية الاتحاد الدولي ورئاسة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

واجتمعت مجموعة من الأندية من مختلف القارات في زيوريخ لمناقشة كأس العالم للأندية 2021 الذي سيقام في الصين بنظامه الجديد، وتم استغلال المناسبة للإعلان عن المنظمة الجديدة.

وأصدرت المنظمة بياناً أكدت فيه أن الهدف الرئيسي لها هو تسهيل الحوار بين الأندية والاتحاد الدولي، ولجعل بطولة كأس العالم للأندية بطولة عالمية يشاهد بها الجمهور أفضل الأندية.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، سعادته بتأسيس المنظمة وتولي بيريز رئاستها، وتمنى أن يشهد المستقبل انضمام عدد أكبر من الأندية التي ستكون منافسة على كأس العالم للأندية.

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وبدوره أبدى بيريز هو الآخر سعادته بميلاد المنظمة، وتمنى أن تلعب دوراً مستقبلياً في تطوير اللعبة والعلاقات بين أنديتها والاتحاد الدولي.

وأعلنت المنظمة عن اسماء الأندية المؤسسة مع ريال مدريد، وهي ميلان الإيطالي، أوكلاند النيوزيلاندي، بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين، أمريكا المكسيكي، مازيمبي الكونغولي، وجوانجزو الصيني.

يذكر أن الاتحاد الدولي قرر تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية من النسخة 2021، ورفع عدد الفرق المشاركة والجوائز الخاصة بها.