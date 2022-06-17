اتحادي مخضرم: الاتحاد لن يفوز على الاتفاق ومبروك الدوري للهلال

الصراع مشتد بين الهلال والاتحاد على لقب الدوري

فرط الاتحاد في فرصة حسم مصيره بيده في صراعه مع الهلال على لقب الدوري السعودي للموسم الجاري، وذلك بفقدانه المتواصل للنقاط مؤخرًا، ولكن جمهوره يتمسك بالقليل من الأمل في تغير البوصلة من جديد خلال الجولة القادمة من البطولة.

الناقد الرياضي الاتحادي المخضرم، عدنان جستنية، صدم تلك الجماهير وحطم آمالهم بالتأكيد على أن الهلال سيُتوج بلقب الدوري للموسم الجاري خلال الجولة القادمة لأن الاتحاد لن يستطيع الفوز على الاتفاق.

ماذا قال جستنية عن صراع الهلال والاتحاد حول الدوري؟

الإعلامي الشهير قال في تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن الهلال حسم الدوري لصالحه بنسبة 99.99%، مطالبًا الفريق بعدم اتباع المزيد من ألعاب الوهم والخداع بشأن تعرض نجومه للإصابة، كما فعل قبل مواجهة الكلاسيكو بين الناديين.

كانت العديد من التقارير الصحفية قد زعمت غياب سلمان الفرج وجانج هيون سو عن مواجهة الاتحاد في جدة لكن الثنائي حضر وخاض اللقاء وكانا من أبرز نجوم الفريق الأزرق.

وأضاف جستنية "أقول من الآن مبروك للهلال، ولا أتحدث من باب التخدير أو إحباط الاتحاد، لكني أتحدث من أرض الواقع حيث يظهر للجميع أن الفريق الاتحادي في تدهور متواصل مؤخرًا".

تابع "هل تتوقعون فوز الاتحاد على الاتفاق؟ بالنسبة لي أرى أن الدوري سيُحسم لصالح الهلال في الجولة القادمة، وكفى الهلاليين حديثًا عن الإصابات لأنهم خدعونا مرة ولن ينجحوا في ذلك مرة أخرى، فعلوها وقت مباراة الاتحاد وقد أصبحت واضحة الآن ولن تنطلي علينا مجددًا"

🗣 عدنان جستنيه – جدة:

الاتفاق سيفوز على الاتحاد لأننا لم نشاهد اللاعبين نموراً ..

الحصاد الرياضي ...@Adnan_Jas pic.twitter.com/9FDI9PuDaS — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 17, 2022

وأتم "كيف تقولون أن الهلال تأثر بالتوقف أكثر من الاتحاد! نجوم الهلال كانوا موجودين في الملعب خلال مواجهتي المنتخب السعودي أكثر من نظرائهم في الاتحاد، واليوم عدد كبير منهم لعبوا أمام الشباب، بعكس لاعبي الاتحاد المحبطين أساسًا من تراجع النتائج وفقدان الصدارة، أنا بالنسبة لي الاتحاد لن يفوز على الاتفاق بنسبة 99.99% لأن اللاعبين فقدوا الإحساس بالمسؤولية ولم يُظهروا حتى تقديرهم للقب الذي يحملونه وهو النمور، هم ليسوا نمورًا ليهزموا الاتفاق".

ما وضع المنافسة بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

الهلال تقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد، بعد تساويهما في المقدمة برصيد 61 نقطة لكل منهما، إذ كان الزعيم قد نجح في الفوز على العميد ذهابًا إيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم 2-1 و3-1.

الهلال سيُواجه الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد ضد الاتفاق والباطن، وهي مباريات جميعها صعبة نظرًا لكفاح الأندية الأربعة للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر.

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