اتجاه لإلغاء مقعد المرأة في انتخابات اتحاد الكرة المصري

اتحاد الكرة قدم استقالته مؤخرًا عقب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

شهد اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي ترأسه ثروت سويلم المدير التنفيذي، وبعض أعضاء الجمعية العمومية للوقوف على المرحلة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد تقدم باستقالته من منصبه بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على أرضه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد الكرة يقترح إلغاء مقعد المرأة في انتخابات الاتحاد المقبلة.

وجاء الاقتراح أن البند غير موجود في لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن القانون المصري لا يميز بين رجل وإمرأة في الوقت الحالي ولها الحق في دخول الانتخابات والفوز دون تخصيص مقعد لها.

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ويسعى ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على تسيير أعمال الجبلاية في الوقت الحالي حتى يتم الدعوة لجمعية عمومية.