اتتقادات عارمة لمانشستر يونايتد.. هل يعيّرون إريكسن بحياته؟!

الدنماركي مر بموقف لا ينسى..

احتفالًا بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، هنأ مانشستر يونايتد لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن بأسوأ طريقة ممكنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على إنستجرام صورة لإريكسن مع عبارة: "مزيد من الحياة!" التي أثارت عاصفة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مانشستر يونايتد أومأ بهذا التعقيب إلى الحادث الذي كاد يفقد إريكسن فيه حياته خلال مشاركته مع الدنمارك في يورو 2020 ضد فنلندا حيث سقط مغمى عليه بشكل مفاجئ وتوقف قلبه للحظات قبل أن يتم إنعاشه بأعجوبة.

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ورأى بعض المعلقين على المنشور أن التعليق المذكور من قبل مدير حساب مانشستر يونايتد هو "الأسوأ على مر العصور".

بينما رأى آخرون أن "إريكسن لن يفهم ما الذي تعنيه جملة مثل تلك؟" وقال البعض: "اللعنة، ما هذا التعليق؟" بينما قال آخرون: "وكأنه يعيش حياة مستعارة!".