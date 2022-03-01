أبو جبل يسبب أزمة في النصر واقتحامات هلالية!

مع تزايد أنباء اقتراب محمد أبو جبل؛ حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، من التوقيع لنادي النصر السعودي، نشبت أزمة إلكترونية بين الجمهور ومسلي آل معمر؛ رئيس العالمي.

خطوة جديدة تقرب حارس الزمالك من النصر:

صاحب الـ33 عامًا دخل الفترة الحرة في عقده مع الفارس الأبيض، لكن حتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه على بنود التجديد.

التقارير الصحفية المصرية تؤكد مبالغات جاباسكي في المطالب المادية، في الوقت الذي أكد به الحارس أنه يبحث عن التقدير من المسؤولين.

من المنتظر أن يُحسم ظهر اليوم الثلاثاء، مصير الحارس مع الزمالك، إذ أكد رئيس النادي مرتضى منصور، أن آخر مهلة للاعبين الراغبين في تجديد عقودهم هي الثانية ظهرًا، كي يتواصلوا معه، وبعد مرور الوقت المحدد، سيرحل من لم يفعل.

التقارير الصادرة من الصحافة السعودية، على رأسها صحيفة "الرياضية"، تؤكد اتفاق النصر مع أبو جبل على كافة بنود التعاقد، وسينضم للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ما يزيد من صحة الأنباء السعودية هو توقيع حارس الفراعنة أمس الإثنين، على عقود اتفاقه مع شركة "صدى المحتوى الرياضي السعودية" والمتخصصة في تسويق اللاعبين ومعسكرات الأندية، والتي يديرها نواف المهدي؛ وكيل اللاعبين السعودي (طالع التفاصيل)، لكن يبدو أن هناك تحفظ لدى جزء من الجماهير على هذه الصفقة.

جاباسكي يسبب انقسامًا نصراويًا:

على مدار الساعات الماضية، تصدر وسم "#ابوجبل_مرفوض_يا_مسلي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع توقيع الحارس مع الوكيل السعودي.

بالنظر إلى التغريدات في الوسم، تجد انقسامًا بين جمهور العالمي، فمنهم من هو داعم للصفقة، ومنهم من يرى أنه لا يناسب الفريق، وأن مستواه مع منتخب مصر مختلف تمامًا عما هو عليه مع الزمالك.

#ابوجبل_مرفوض_يا_مسلي

اقدر اعمل مقاطع لاي حارس اجمع الكوارث اللي عملوها في فديو وارسله هنا واقول سبايك ابو جبل عنده مع الزمالك ٤١ كلين شيت ومع مصر في البطوله الاخيره ٥ كلين شيت علاوة على ذلك حارس بارع جدا في البلنتيات واللي يقول انه الحارس الثالث للزمالك تراه الحارس الثاني لمصر — بندر السُلمي (@xx5656k) February 28, 2022

أنا لا أحكم على اللاعب المصري من خلال مشاركته مع منتخب بلاده، فاللاعب المصري غالبا يصبح أكثر شراسة وحماس وقتالية وتركيز عالي حينما يرتدي قميص المنتخب المصري، وأقل من ذلك كثيرا مع فريقه المحلي -أستثني من ذلك اللاعبين في الفرق العالمية- #ابوجبل_مرفوض_يا_مسلي #ابوجبل_اكبر_بطل pic.twitter.com/VPRhfPj1jQ — م.علي الشهري (@we55we) February 28, 2022

عشان كذا نقول ما نبيه ، نبي أفضل#ابوجبل_مرفوض_يا_مسلي https://t.co/L0z0lWsyqt — 𝑺𝑨𝑬𝑬𝑫 |صدٻق الرٻس (@SM11804) February 28, 2022

#ابوجبل_مرفوض_يا_مسلي

حتى الجمهور المصري مستعرب من مستواه اللي بطولة كأس الأمم الأفريقية

أبو جبل هو وليد مطور يصد ضربات جزاء pic.twitter.com/aZUJ0bn3Qw — أبو عبدالله (@Abuabdullah_68) February 28, 2022

لكن تصدر الوسم لـ"تويتر" لم يكن بيد نصراوية فقط، إنما سيطر الهلاليون عليه، محاولين السخرية من الجار في مختلف القضايا، وليس في صفقة أبو جبل فقط.

وخرج بعض جمهور النصر مؤكدين أن الوسم أطلقه أحد الهلاليين، لتعطيل الصفقة، وإيصال رسائل سلبية للجمهور تجاه جاباسكي.

كأس إفريقيا صاحبة الفضل على جاباسكي:

برز نجم جاباسكي في القارة السمراء وخارجها في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، التي أقيمت في شهري يناير وفبراير الماضيين، ومن هنا بدأت العروض تنهال عليه.

حارس الزمالك بدأ البطولة احتياطيًا في ظل الاعتماد على الحارس الأساسي محمد الشناوي، لكن الأخير أصيب في دور الـ16 أمام ساحل العاج.

إصابة الشناوي أتت ضارة نافعة على أبو جبل، الذي تألق بشكل لافت للنظر، وكان على رأس قائمة أصحاب البصمة في وصول مصر للنهائي.

جاباسكي خرج بشباك نظيفة أمام منتخبات كساحل العاج والكاميرون والسنغال، فيما استقبل هدف وحيد أمام المغرب.

وفي ركلات الترجيح كان أبو جبل أكثر إبداعًا، فعبر بالفراعنة أمام ساحل العاج والكاميرون، لكن لم يحالفه الحظ في النهائي أمام السنغال.

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