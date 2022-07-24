أبو جبل تفرغ للنصر .. مرتضى منصور يكشف تطورات أزمة الحارس وطارق حامد

ما هو موقف ثنائي الزمالك الآن؟

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موقف ناديه من الثنائي طارق حامد لاعب الوسط، وحارس المرمى محمد أبو جبل، بعد إجراء المخالصة المالية معهما.

ما هو موقف الزمالك من طارق حامد الآن؟

مرتضى قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر" عبر قناة الشمس: "أزمة الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل مع الزمالك انتهت قبل مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي بحوالي أسبوع، ولكن الإدارة لم تُعلن إلا في الوقت المناسب".

وتابع: "أقول لجمهور الزمالك السباب لا يأتي بأي نتيجة في أزمة طارق حامد، لو قمنا بالشكوى فهو أمر جيد، وكنت مع اللاعبين وسيتم إذاعته في قناة الزمالك، وأخبرتهم بأن صفحة طارق حامد وأبو جبل انتهت".

وواصل: "طارق اعترف لي أنه أخطأ، واعتذر كتابة وتم توقيع عقوبة 8.5 مليون جنيه، وهي أكبر عقوبة في تاريخ نادي الزمالك، واللاعب ارتضى العقوبة ومضى ومنحناه المخالصة لكي يستطيع اللحاق بمعسكر الاتحاد بالنمسا، ونتمنى له التوفيق".

ما هو موقف أبو جبل من الزمالك؟

رئيس الزمالك كشف عن موقف أبو جبل، حيث قال: "وأما عن أبو جبل، كان له مستحقات تقدر بـ2 مليون جنيه، والحارس وافق على التنازل عن هذه المستحقات مقابل الحصول على المخالصة المالية".

واختتم مرتضى تصريحاته قائلًا: "قمت بتوفير مبلغ 13 مليون جنيه لنادي الزمالك في تلك الأزمة، وقمنا بشكرهما وحصلا على المخالصة المالية الخاصة بهما".

ووقع محمد أبو جبل على عقد مع نادي النصر، ولكن يرغب مسؤولي النادي السعودي في التراجع عن التعاقد، بعد أن تم ضم الكولومبي دافيد أوسبينا لحراسة مرمى العالمي.