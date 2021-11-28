"أبها أقوى من بوهانج .. دوري أبطال آسيا بطولة هزيلة"

أطلق الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية تعليقًا مثيرًا للجدل، بعد تعادل نادي أبها أمام الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما بالدوري السعودي للمحترفين.

الهلال تعادل أمام أبها بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد.

أبو هداية نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أكد خلالها على أن أبها قدم مستوى أفضل بكثير من بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، الذي واجه الهلال بالنهائي الآسيوي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "تأكيدًا لما سبق وطرحناه، بأن دوري أبطال آسيا بات هزيلًا وضعيفًا ولا يرقي لمسمى القارة، رأينا فريق أبها قدم مستوى أفضل بكثير وبمراحل من بوهانج".

الإعلامي الرياضي أبو هداية أضاف: "أبها أضاع 3 نقاط ثمينة في بنك الدوري السعودي للمحترفين"، في إشارة إلى أن الهلال لم يقدم المستوى المطلوب وكان يستحق الخسارة أمام أبها.

💠 تأكيداً لما سبق وطرحناه ..

بأن دوري أبطال آسيا بات هزيلاً وضعيفاً ولايرقى لمسمى القارة .. رأينا فريق أبها قدم مستوى أفضل بكثير وبمراحل من بوهانج .. وأضاع 3 نقاط ثمينه في بنك الدوري السعودي للمحترفين‼️ — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) November 28, 2021

وتوج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، في النهائي القاري الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض.

"تعثر الهلال دليل على أن متذيل الدوري يستطيع التتويج بالآسيوية"

وقدم فريق نادي الهلال مستوى باهت أمام أبها، في أول مباراة للفريق بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، وهو الأمر الذي كلفه التعادل وخسارة نقتطين في سباقه نحو قمة الدوري.