ابن عم نجم بايرن ميونيخ يشق طريق الاحتراف في إنجلترا

ابن عم دافيد ألابا يشق طرق الاحتراف في إنجلترا بعد استغناء تشيلسي عنه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يحاول رونالد سوبوويل ابن عم نجم بايرن ميونيخ دافيد ألابا شق مسيرته الكروية من بوابة إنجلترا، وذلك بعد استغناء نادي تشيلسي عن خدماته منذ فترة ليست بالبعيدة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان سوبوويل قد أجرى عدة تجارب في أندية إنجليزية صغيرة ومتوسطة مثل كارديق سيتي وبريتفورد وبارنسلي، بالإضافة إلى عدد من المباريات مع الفئات السنية المختلفة لمنتخب إنجلترا.

وكان ألابا هو أصغر لاعب يلعب لمنتخب النمسا، حيث لعب أول مبارياته الدولية في عمر 18 عامًا، حينها شاهده كشافو بايرن ميونيخ وهو يلعب في إحدى أكاديميات فيينا، فما كان لهم إلا أن تعاقدوا معه على الفور.

ويعتبر والد سوبوويل هو شقيق والد ألابا، ولكن سوبوويل ولد في إنجلترا وليس في النمسا كابن عمه، والجدير بالذكر أن كلا الوالدان يحمل الجنسية النيجيرية.

ويبلغ سوبوويل 21 عامًا فقط، وأبدى بارنسلي وكارديف سيتي في الآونة الأخيرة اهتمامهم بضم اللاعب، كما تابعه أيضًا بعض أندية دوري الدرجة الأولى في إنجلترا مثل ويست بروميتش ألبيون وليدز يونايتد.

ويحرص سوبوويل في الوقت الحالي على الحصول على أفضل عقد من بين هؤلاء، وهو الشيء الذي أخر قرار التحاقه بأحد الأندية الراغبة في ضمه إلى الآن.