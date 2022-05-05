أبلغ تشيلسي بالرحيل إلى إسبانيا.. نجم البلوز يقترب من برشلونة

الأهداف السهلة من تشيلسي هي بوابة برشلونة لدخول سوق انتقالات صيفية يطمح أنصاره فيه لتقديم الدعم للمدرب تشافي هيرنانديز.

ففي ظل ارتباط برشلونة بالثلاثي سيزار أزبليكويتا وأندرياس كريستنسن، يبدو البلوجرانا أيضًا مرشحًا لخطف ماركوس ألونسو مستغلًا الحالة الصعبة التي يمر بها تشيلسي.

هل اقترب ماركوس ألونسو من برشلونة؟

آخر التطورات كان أن قرر ماركوس ألونسو ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي مغادرة الدوري الإنجليزي الصيف المقبل، في إشارة لفتح الباب أمام برشلونة لإتمام ضمه.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال إن أولوية ألونسو هي الرحيل عن تشيلسي، وإكمال مشواره الاحترافي في موطنه، الدوري الإسباني.

لماذا يريد برشلونة ضم ألونسو؟

برشلونة أبرز المهتمين بالظهير الأعسر الإسباني، الفريق الكتالوني يطمح لإراحة جوردي ألبا في أوقات عديدة من المواسم المقبلة مع تقدمه في السن.

ووفق صحيفة "سبورا" فقد جرت اتصالات بين نادي برشلونة وماركوس ألونسو، اللاعب الذي يمتلك جودة رائعة وحالة بدنية جيدة للغاية رغم أنه يبلغ الآن من العمر 31 عامًا.

الوضعية المعقدة التي يمر بها تشيلسي حاليًا والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مالك جديد، قد تسهل رحيل الإسباني عن صفوف البلوز إلى برشلونة.

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