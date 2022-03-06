أبلغ بيريز بقراره .. مبابي يحسم موقفه من ريال مدريد

يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في طريقه للخروج من النادي هذا الصيف متجه إلى مدريد على عكس ما يشاع في الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، دون التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

الوضع الطبيعي كان يؤكد اقتراب اللاعب من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب نهاية هذا الموسم.

ولكن مع عدم وجود أي إتفاق رسمي بينه وبين النادي أصبح الأمر مادة دسمة لانتشار أنباء تفيد أن مبابي سيجدد مع باريس لمدة موسمين بعد تحسن العلاقة بين الطرفين.

ما هو الجديد بخصوص مبابي وريال مدريد؟

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن هناك إتفاقًا شفهيًا تم بين كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان و فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، توصلا خلاله إلى انتقال الدولي الفرنسي لصفوف الملكي الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن نجم سان جيرمان أخبر بيريز بأنه يريد الانتقال لريال مدريد في الصيف المقبل، وهو ما يوضح سبب رفضه لكل محاولات ناديه من أجل تجديد عقده.

ما هو الجديد بخصوص مبابي وباريس سان جيرمان؟

حتى الآن، لم يفقد سان جيرمان الأمل في تجديد عقد الدولي الفرنسي في ظل صمت اللاعب وعدم وجود أي إتفاق بينه وبين ناد آخر.

وتعتزم إدارة العملاق الباريسي المحاولة مع مبابي بكل الطرق خلال الفترة المتبقية من عقده، ويأملون تغيير موقفه حال الإطاحة بريال مدريد من دوري الأبطال.

وشارك كيليان في 34 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بكافة المسابقات، وسجل 24 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

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