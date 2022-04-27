أبطال آسيا | الهلال يخسر من الريان .. والسد يفوز على الفيصلي

اختتمت اليوم الأربعاء، مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بأربع مواجهات، الأولى بين الوحدات الأردني وناساف كارشي الأوزبكي، والثانية بين الهلال والريان القطري، والثالثة بين السد والفيصلي والرابعة بين استقلال دوشنبه الطاجيكي والشارقة الإماراتي.

الفيصلي يخسر صدارة المجموعة وناساف يستحوذ عليها

تعادل فريق نادي الوحدات أمام نظيره ناساف كارشي بهدفين لمثلهما، بالجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، وذلك ليودع الفريق الأردني البطولة.

سجل هدفي الوحدات كلًا من الغامي محمد أنس بالدقيقة 33 من عمر المباراة، وأضاف مهند أبو طه الهدف الثاني بالدقيقة 83، وأحرز لناساف الأوزبكي ستايفيتش ونور شاييف.

وفي المباراة الثانية، خسر الفيصلي على يد السد بهدف دون رد، سجله بيدرو ميجيل بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ناساف حسم صدارة المجموعة بـ9 نقاط، بينما جاء الفيصلي بالمركز الثاني ليتأهل ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثاني، والسد القطري الثالث بسبع نقاط، والوحدات أخيرًا بـ6 نقاط.

الهلال يخسر من الريان ولكنه في الصدارة!

خسر فريق نادي الهلال أمام نظيره الريان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

تقدم جانج هيون سو للريان بالدقيقة الخامسة لفريق الريان بهدف عن طريق الخطأ في مرماه، بينما أضاف يوهان بولي الهدف الثاني بعد مهارة فردية رائعة من ياسين براهيمي، الذي مرر الكرة له ليضعها في الشباك ببراعة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الأولى، فاز استقلال دوشنبه على الشارقة بهدف دون رد، سجله اللاعب ايريك بوكوم بالدقيقة الرابعة عشر من زمن المباراة.

الهلال تجمد رصيده عند 13 نقطة في صدارة الترتيب، ليتساوى معه الريان بعدد النقاط بالمركز الثاني ويحسم بطاقة الصعود إلى دور الـ16 كأفضل ثان، وتجمد رصيد الشارقة عند 5 نقاط، بينما رفع استقلال دوشنبه رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

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