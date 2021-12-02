إبراهيموفيتش يكشف كواليس محاولته العودة إلى باريس ورد الخليفي

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي عن تفاصيل محاولته للعودة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الماضي.

وأصبح إبراهيموفيتش محور الحديث خلال اليومين الماضيين، بداية من المقابلة التي أجراها مع صحيفة "لا كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، ثم مع إطلاق كتابه "أدرينالين".

وبدأت تنتشر مقتطفات من كتاب السيرة الذاتية الخاص بالنجم السويدي، ومنها تفاصيل محادثته مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ما قاله إبراهيموفيتش إلى الخليفي.

وكتب إبراهيموفيتش: "في صيف 2021، عرضت نفسي على باريس سان جيرمان، لكن كمدير رياضي".

وأضاف: "اتصلت بالخليفي وقلت له: إذا لم أجدد عقدي مع ميلان سأحضر إلى باريس سان جيرمان وسأعيد ترتيب فريقك".

وكشف إبراهيموفيتش عن رد الخليفي، حيث قال: "لقد ضحك، لكنه لم يقل لا".

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش لعب لمدة أربعة مواسم مع باريس سان جيرمان بين 2012 و2016.

وخلال تلك الفترة لعب زلاتان 180 مباراة مع باريس سان جيرمان في كافة البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 156 هدفًا وقدم 61 تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضًا







