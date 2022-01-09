إبراهيموفيتش يعود للهجوم على مبابي: لن يتحسن إلا إذا سار على النار!

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي إلى الهجوم على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

زلاتان اعتاد مؤخرًا الهجوم على مبابي، مؤكدًا أن الفرنسي لا يحيط نفسه بأشخاص يطالبونه بفعل المزيد والقيام بعمل أفضل.

وأجرى زلاتان مقابلة مع قناة "تيلي فوت" الفرنسية، كشف خلالها عن نصيحته إلى مبابي، وما يجب أن يقوم به على أرض الملعب.

ماذا قال إبراهيموفيتش؟

السويدي المخضرم قال في تصريحاته حين تحدث عن مبابي: "أنا أحبه كثيرًا، لكن لا أعتقد أنه يفعل ما يكفي، عليه أن يقوم بالمزيد".

وأضاف: "عليه أن يضحي بنفسه أكثر، عليه أن يمشي على النار، لأنه عندما تمشي على النار تتحسن".

وقال في ختام حديثه: "عندما تعود إلى الملعب، عليك أن تشم رائحة الدم، عندها تتحسن وتصبح استثنائيًا، هذا ما أفكر به عند ذكر كيليان مبابي".

نصيحة سابقة من زلاتان!

زلاتان سبق له أن وجه نصيحة إلى مبابي بترك باريس سان جيرمان في أقرب فرصة، والانتقال إلى ريال مدريد إذا تمكن من ذلك.

وأجرى إبراهيموفيتش حوارًا مطولًا مع مع صحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية، قال فيه: "بالطبع نصحت مبابي بالرحيل، لأنه يحتاج إلى بيئة أكثر تنظيمًا".

وأضاف: "ريال مدريد بيئة مناسبة لمبابي، لكن عندما سألني ناصر الخليفي، أخبرته بعدم بيعه لأن مبابي لا يعوّض".

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