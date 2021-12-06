إبراهيموفيتش: حاولت تقليد رونالدو لكن سرعته كانت لا تُصدق!

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان الإيطالي عن إلهامه في كرة القدم، والدور الكبير الذي لعبه وكيل الأعمال مينو رايولا في مسيرته الطويلة.

وينشط إبراهيموفيتش بشكل واضح في وسائل الإعلام الإيطالية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لترويج كتاب سيرته الذاتية "أدرينالين".

وأجرى زلاتان مقابلة تلفزيونية مع برنامج "che tempo che fa" الإيطالي، كشف خلاله عن مقارنته بالأسطورة ماركو فان باستن، ومحاولة تقليد رونالدو.

ماذا قال إبراهيموفيتش عن فان باستن ورونالدو؟

وقال إبراهيموفيتش عن فان باستن: "لقد وضعني في مشكلة حقًا، لأنني عندما وصلت إلى أياكس كنت صغيرًا جدًا، وتمت مقارنتي به، لم يكن حينها من السهل مواكبة التوقعات".

وعن محاولته تقليد أسطورة البرازيل: "رونالدو كان الأقوى، حاولت تقليده في الملعب، لكنه كان يفعل الأشياء بسرعة لا تُصدق".

ماذا قال إبراهيموفيتش عن رايولا؟

يشرف رايولا على أعمال زلاتان إبراهيموفيتش تقريبًا منذ بداية مسيرة السويدي، ولم يكن فقط مجرد شخصية مرجعية لإرشاده.

وقال إبراهيموفيتش: "مينو هو كل شيء، وكيل، صديق، أب، أكثر من فرد من العائلة، ساعدني كثيرًا في بداية مسيرتي".

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش لعب 12 مباراة مع ميلان خلال الموسم الحالي في كافة المسابقات، وتمكن من تسجيل ستة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، جميعها في الدوري الإيطالي.

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