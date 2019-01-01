إبراهيموفيتش يكشف وجهته في إسبانيا

تعرف على وجهة زلاتان في اسبانيا

حسم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، موقفه من اللعب في الدوري الإسباني مفسرًا ما نشره سابقًا حول اقترابه من إسبانيا.

إبراهيموفيتش ظهر في مقطع للفيديو يقول إنّه سيعود قريبًا في إسبانيا.

وأكد زلاتان في مقطع جديد أنّه كان يقصد الدعاية لإحدى شركات المراهنات في الدوري الإسباني.

وأحبط السويدي جمهور الليجا الذي توقع أن يراه بقميص برشلونة أو ريال مدريد في يناير المقبل إلا أنّ اللاعب أكد أنّ الأمر لا يتعلق بكرة القدم.

جدير بالذكر أنّ جالاكسي يحاول استمرار زلاتان لموسم إضافي في الدوري الأمريكي.

ويخطط نابولي وميلان للحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.