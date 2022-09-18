أبراهام مشيدًا بمورينيو: لا يرى أنني أقوم بعمل جيد أبدًا!

مازن زكيمازن زكي|
Mourinho-Abraham-RomaGetty/GOAL
روماتامي أبراهامخوسيه مورينيوالدوري الإيطالي - سيري آباولو دايبالا

أبراهام يرى أن ديبالا قد أضاف لفريق روما

    كشف اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام عما يدور بينه وبين مدربه جوزيه مورينيو في الغرف المغلقة بين شوطي المباريات حيث أوضح أن البرتغالي لا يمتدحه أبدًا.

    وكان أبراهام قد انضم إلى روما في صيف عام 2021، ومنذ ذلك الحين، انفجر الإنجليزي في الملاعب الإيطالية رفقة المدرب المخضرم.

    لكنه أكد في حديثه لصحيفة "دايلي ميل" أن مدرب ريال مدريد السابق لا يقدر ما يفعله الإنجليزي وتلك هي طريقة البرتغالي لمطالبته بعمل المزيد.

    حيث قال أبراهام: "إنه أحد أفضل المدربين في إدارة اللاعبين، إنه يعرف كيف يتحدث إليهم، وأفضل طريقة للتعامل مع كل منهم".

    وواصل: "في حالتي، لم يخبرني أبدًا كيف أقوم بعمل جيد، بين شوطي المباراة، لم أحصل أبدًا على "أداء جيد" على الرغم من أنني أفكر في ذهني: "أنت تعلم أنني ألعب بشكل جيد، إنه يريدك دائمًا أن تقوم بعمل أفضل".

Abraham - Dybala Roma 2022-23Getty Images

وحول انضمام النجم الأرجنتيني باولو ديبال وظهوره الرائع حتى الآن، أضاف: "إنه موهوب، هو رائع مثل جودته في لعبة "فيفا"، إنه يتمتع بصفات قيادية أيضًا على الرغم من أنه يبدو أنه يبلغ من العمر 12 عامًا".

وأردف: "الفوز بالألقاب في يوفنتوس وهو ما كنا بحاجة إليه، إنه أمر جيد بالنسبة لي شخصيًا، نحن نبني تلك الشراكة".

جدير بالذكر أن أبراهام يستعد رفقة ديبالا وجوزيه مورينيو حيث يواجه فريق روما نادي أتلانتا مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

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