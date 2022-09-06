"ابتعد عن الصحف وقلل أخطاءك!".. توبيخ أسطورة مانشستر يونايتد لميندي

أداء السنغالي متذبذب في الآونة الأخيرة

حذر أسطورة مانشستر يونايتد ريو فيرديناند حارس تشيلسي إدوارد ميندي من تكرار الأخطاء الساذجة التي يرتكبها مشددًا على أن عليه التخلص من مثل هذه الهفوات.

وقال فيرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة "الميرور" عقب مستوى ميندي المتذبذب في الآونة الأخيرة خصوصًا في مباراة وست هام: "أعتقد أن أهم شيء عن تشيلسي في الآونة الأخيرة هو أن ميندي بات يتورط في هذه المواقف كثيرًا".

اطرقوا الحديد وهو ساخن يا تشيلسي!

وأضاف: "ضد ليدز كان هو المخطئ في الهدف الأول، إلى جانب اللقطة الأخيرة أمام وست هام، كان مخطئًا في العديد من اللقطات بشكل عام دون أن يتم توبيخه، أعتقد أن على تشيلسي الطرق على الحديد وهو ساخن وتلافي كل هذه الأخطاء".

لكن فيرديناند عاد للتأكيد على أن ميندي "كان عبقريًا الموسم المنصرم، لقد كان ظاهرة".

ابتعد عن وسائل الإعلام

وأردف: "على ميندي تقليل هذه الأخطاء في مبارياته، ليس عليك أن تتصدر الصحف بأخطائك في الحراسة".

ويرى فيرديناند أنه "كلما كان الحديث أقل عن الحارس كلما أدى ذلك إلى أنه يبلي البلاء الحسن، والآن ميندي موجود في الصحف لذا فإنه لا يؤدي جيدًا".