ابتعاد ميسي.. لمن الأفضلية بالقيمة السوقية لمواجهة ريال مدريد وباريس؟

مواجهة منتظرة ستجمع بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، مساء اليوم، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

البعض يعتبر هذا اللقاء كنهائي مبكر، نظرًا للقيمة المذهلة للنهائي، من ناحية المستوى وكذلك القيمة السوقية للطرفين.

صحيفة "as" الإسبانية، قارنت بين مجموع قيمة تشكيل ريال ونظيره الفرنسي، وفقًا للموقع الشهير "ترانسفير ماركت".

وتبين أن تشكيل باريس سان جيرمان هو الأغلى بقيمة 614 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفريق الأبيض 510 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يضع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو فريقًا يبلغ متوسط أعماره 26 سنة الليلة، مقابل 29 سنة كمتوسط أعمار لريال.

ويعتبر كيليان مبابي المهاجم الفرنسي الشاب هو اللاعب الأغلى بين الفريقين، بقيمة 160 مليون يورو، يليله في المركز الثاني فينيسيوس جونيور جناح ريال.

وفي المركز الثالث المدافع البرازيلي ماركينيوس 75 مليون يورو والمدافع المغربي أشرف حكيمي 70 مليون يورو، مع استبعاد نيمار وفقًا للشكوك حول إصابته حيث تبلغ قيمته 90 مليون يورو.

ويبتعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القمة بكثير، حيث وصلت قيمة صاحب الـ34 سنة إلى 60 مليون يورو.

يذكر أن مباراة الليلة ستقام على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس، بينما تلعب مواجهة الإياب يوم الأربعاء 9 مارس القادم على أرض ريال.

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